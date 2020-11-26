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15:40   26 Ноября 2020
Политика

Инцидент с Навальным использовали для обострения отношений РФ и ФРГ

Инцидент с Навальным использовали для обострения отношений РФ и ФРГ

Инцидент с блогером Алексеем Навальным использовали для обострения отношений России и ФРГ, заявил депутат бундестага, член комитета по международным делам Антон Фризен.

По его словам, заинтересованность немецких властей в расследовании "стремится к нулю". Депутат объяснил, что "дело Навального" не создает неудобств для США.

Америка воспользовалась ситуацией с блогером, чтобы предотвратить реализацию проекта "Северный поток — 2". У германского правительства нет информации о сопровождающих Навального и сроках предоставления РФ правовой помощи, поэтому можно сказать, что инцидент направлен исключительно на обострение отношений между РФ и ФРГ, пишет РИА Новости.

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#россия #германия #навальный

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