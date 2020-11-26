Битва за время. Жители Волгограда отказываются сверять часы с Москвой

Депутат Госдумы и юрист заочно поспорили о необходимости встречать полночь на час раньше российской столицы.

Волгоградцы отстаивают право жить по собственному времени. Инициативная группа направила официальное обращение к президенту России Владимиру Путину и главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не переводить регион обратно на московское время. Всего два года назад Волгоградская область вышла из часового пояса столицы и встречала полночь на час раньше Москвы.

С пояса на пояс

В 2018 году в регионе прошел референдум, в результате которого более 680 тысяч человек (59,41%) проголосовали за переход в третью часовую зону (UTC+4, плюс один час к Москве). До этого Волгоград жил в поясе стандартного московского времени (UTC+3). Референдум завершился, область перевели в зону UTC+4, вопрос закрыли. Как оказалось, лишь на некоторое время.

Летом 2020 года, когда вся страна голосовала по поправкам в Конституцию РФ, волгоградцы вновь решали судьбу часовых поясов. Вместе с изменениями в основной закон страны им предложили выбрать, по какому времени регион будет жить дальше. Сверять часы по UTC+4, который одобрили в 2018 году, или вернуться к московскому режиму UTC+3.

Как ни странно, за возврат к московскому времени проголосовало почти столько же жителей, сколько хотели отказаться от него в 2018 году — 65,74%. Против высказалось 34%.

Депутаты Волгоградской областной Думы взяли эти цифры на вооружение и направили в Москву проект закона о переводе региона обратно на московское время.

С этого момента в области началась настоящая борьба: сторонники закона говорили о необходимости перевода в часовой пояс UTC+3, в то время, как противники инициативы кивали на референдум 2018 года и высказывались против. Местные жители даже подали иск в Волгоградский суд, в котором перевод на московское время называли незаконным. Иск отклонили.

Тогда недовольные жители Волгограда решили перевести вопрос в иную плоскость: они направили письмо Владимиру Путину и Элле Памфиловой, в котором заявили о прямом нарушении российского законодательства.

«Итоги законного референдума [2018 года] могут быть отменены неким мероприятием, к которому не предъявляются нормы избирательного законодательства? Мы считаем, что в случае принятия данного законопроекта будет нарушен Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 23.05.2020) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"», — считают недовольные жители города на Волге.

«Для чего это делать?»

Законопроект о переходе Волгограда на московское время уже поддержала Госдума. Впереди — второе и третье чтения, после чего жителям, вероятно, вновь придется переводить стрелки. Уже в третий раз в новейшей истории: во времена СССР Астрахань, Волгоград, Нижний Новгород и Саратов жили в одном часовом поясе (UTC+4), после указа президента Дмитрия Медведева о «вечном летнем времени» город на Волге жил по Москве, а после референдума 2018 года регион перешел в зону UTC+3.

Член фракции КПРФ, депутат Госдумы от Волгоградской области Николай Арефьев рассказал, что получает сотни писем, которые приходят к нему на электронную почту от «недовольного народа».

«Я еще до этого получил 650 писем с недовольствами, еще даже не садился читать их, как пришел еще один поток. Как раз после того, как в первом чтении одобрили законопроект. Я пытался выяснить: для чего это делается? В 2018 году был нормальный референдум, все красиво, все официально, были заключения медучреждений, подключали институты, общественный организации. А сейчас все решили обычным непонятным голосованием. Никакого изучения вопроса не было», — объяснил парламентарий.

Референдум о часовом поясе в 2018 году проводился одновременно с президентскими выборами и, по оценке профессора Волгоградского госуниверситета, заслуженного юриста России Светланы Казаченок, был скорее бонусом.

«Областная дума может решить этот вопрос [о переходе на другой часовой пояс] без всякого референдума, но чтобы услышать мнение людей устроили референдум. Одним было удобно одно, за два года ситуация поменялось, другим стало неудобно, некоторые отрасли пострадали, пенсионерам неудобно», — рассказала юрист «Политике Сегодня».

Депутат Николай Арефьев напомнил: предполагалось, что изменения пойдут на пользу энергетикам из Волжской ГЭС. Но данные о последних годах работы станции дают понять, что перевод стрелок ни на что не повлиял.

«Люди недовольны тем, что проведено нелегитимное голосование. Референдума в этом году не было. К тому же, жители Волгоградской области против того, чтобы переходить на московское время по бытовым причинам. Это неудобно. Детей сложнее поднимать с утра. Животные тоже не будут переводить стрелки, у них свои часы. Положено корову доить в такое-то время – извольте, а то молока не получишь», — посетовал член КПРФ.

Доктор юридических наук Светлана Казаченок не согласна с коммунистом. По ее словам, нынешняя инициатива по возвращению к московскому времени не нарушает закона.

«Недовольные люди будут всегда. Эту проблему можно решить только одним способом: введением сезонного времени, как это было раньше. Зимнее и летнее. Тогда в обществе более или менее будет компромисс», — предложила Казаченок.

Но похоже, гонка за временем только начинается. Депутат Госдумы Арефьев сообщил, что уже три общественных организации объединились для проведения в 2021 году еще одного референдума. Общественники готовы бороться за возврат волжского региона в удобный и привычный часовой пояс.