Салин объяснил, почему суд рассмотрит только одну версию крушения МН17

Западный истеблишмент с самого начала истории с крушением малайзийского пассажирского «Боинга» на востоке Украины принял решение возложить ответственность за трагедию на Россию и даже не рассматривать никаких других вариантов.

Западный истеблишмент с самого начала истории с крушением малайзийского пассажирского «Боинга» на востоке Украины принял решение возложить ответственность за трагедию на Россию и даже не рассматривать никаких других вариантов.

Именно поэтому суд в Нидерландах отклонил все запросы о расследовании альтернативных версий гибели рейса МН 17, поданные защитниками обвиняемого под данному делу россиянина Олега Плуталова.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал директор Центра политических исследований Финансового университета, политолог Павел Салин, комментируя решение нидерландского судьи Хендрика Стинхейса.

Таким образом суд Нидерландов рассмотрит только одну версию обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» - ту, которую представляет Совместная следственная группа (ССГ), работавшая без участия России.

«С самого начала всей этой истории на Западе истеблишмент занял позицию, что российские власти причастны к крушению Boeing. И все шаги, которые предпринимают западные институты на этом направлении, соответствуют данной позиции. А все возможные варианты, которые этой позиции не соответствуют, отметаются с соблюдением юридических процедур», — заявил Павел Селин, комментируя решение нидерландского судьи.

При этом эксперт добавил, что это решение нидерландского судьи было ожидаемым и не стало ни для кого неожиданностью.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту лайнера.

Киев, который по необъясненной до сих пор причине, не закрыл для гражданской авиации воздушное пространство над Донецкой областью, где к тому моменту уже несколько месяцев велась военная операция, тем не менее поспешил обвинить в произошедшем ополченцев Донбасса и Россию. Ополченцы заявили в ответ, что ре располагают средствами, для того, чтобы сбить воздушное средство, летящее на такой высоте, а Россия указала на то, что в ее армии ракеты «Бук» давно сняты с вооружения, а по версии Киева именно такой ракетой был сбит лайнер.

Тем не менее Нидерланды сформировали Совместную следственную группу (ССГ), которая занимается расследованием именно этой версии, не прислушиваясь при этом к доводам российской стороны, которая проводит собственное расследование.

Слушания по делу крушения рейса МН17 начались 9 марта 2020 года. Обвинения были выдвинуты в отношении четырех человек – трех россиян – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Плуталова, и украинца – Леонида Харченко. При этом очно судят лишь Олега Плуталова, интересы которого на суде представляют два голландских защитника и один российский адвокат. Остальные обвиняемые проходят по делу заочно.

МИД РФ неоднократно выражал сожаление по поводу позиции ССГ, указывая на голословность обвинения в адрес России. При этом президент России Владимир Путин предупредил Нидерланды, что Москва примет результаты следствия лишь в том случае, если российская сторона сможет принять в расследовании полноценное участие.