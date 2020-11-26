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15:08   26 Ноября 2020
Политика

Украинка прославила своих коз на YouTube

Украинка прославила своих коз на YouTube

Жительница Тернопольской области Украины Любовь Кобылянская публикует видео со своими козами в интернете. Ее видеоблог на YouTube обрел популярность среди пользователей хостинга.

Канал "Я І МОЇ КОЗИ" набрал более десяти тысяч подписчиков. Женщина держит 13 коз с именами Кривая, Мурза, Кыця, Кнопка, Черныш и другими. В каждом видео женщина рассказывает о тонкостях кормления животных и ухода за ними.

Украинка с начала карьеры на YouTube опубликовала свыше сотни роликов. Идея создания видеоблога возникла в то время, когда она стала получать вопросы от соседей по уходу за козами. Предложение публиковать ролики поступило от ее детей.

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#украина #козы #Видеоблог

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