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15:46   26 Ноября 2020
Россия

Захар Прилепин наградит Сноудена «за правду»

Захар Прилепин наградит Сноудена «за правду»

26 ноября, во Всемирный день информации, партия Захара Прилепина «За правду» награждает экс-сотрудника АНБ и ЦРУ США Эдварда Сноудена одноименной медалью. Такое решение было принято в ЦК партии. 

«Награждение господина Сноудена для партии — не рядовое событие. Эдвард — реальный борец за правду. И мы хотели своим решением подчеркнуть его заслуги», — прокомментировал новость секретарь ЦК партии Николай Новичков.

По словам Новичкова, медаль «За правду» учреждалась «не под Сноудена» — периодически команда Прилепина планирует отмечать наградой и других людей.

Захар Прилепин наградит Сноудена «за правду»

Напомним, что с публикации спецагентом знаменитого «Манифеста правды» прошло семь лет. Тогда он рассказал читателям немецкого еженедельника «Шпигель» о произволе со стороны разведывательных служб США.

Сноуден обратил внимание общественности на то, что электронные программы слежки, широко применяемые спецслужбами, являются угрозой не только для частной жизни — они угрожают свободе слова и открытому обществу.

Информация о награде направлена представителю Эдварда для уточнения организационных моментов вручения.

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