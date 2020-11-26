Захар Прилепин наградит Сноудена «за правду»

Сделать это основатель одноименной партии решил во Всемирный день информации.

26 ноября, во Всемирный день информации, партия Захара Прилепина «За правду» награждает экс-сотрудника АНБ и ЦРУ США Эдварда Сноудена одноименной медалью. Такое решение было принято в ЦК партии.

«Награждение господина Сноудена для партии — не рядовое событие. Эдвард — реальный борец за правду. И мы хотели своим решением подчеркнуть его заслуги», — прокомментировал новость секретарь ЦК партии Николай Новичков.

По словам Новичкова, медаль «За правду» учреждалась «не под Сноудена» — периодически команда Прилепина планирует отмечать наградой и других людей.

Напомним, что с публикации спецагентом знаменитого «Манифеста правды» прошло семь лет. Тогда он рассказал читателям немецкого еженедельника «Шпигель» о произволе со стороны разведывательных служб США.

Сноуден обратил внимание общественности на то, что электронные программы слежки, широко применяемые спецслужбами, являются угрозой не только для частной жизни — они угрожают свободе слова и открытому обществу.

Информация о награде направлена представителю Эдварда для уточнения организационных моментов вручения.