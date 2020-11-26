Перечислены способы борьбы с бессонницей для "сов" и "жаворонков"

Россиянам для того, чтобы внести коррективы в режим сна, не обязательно ложиться раньше, рассказала врач-невролог Елена Царева.

Россиянам для того, чтобы внести коррективы в режим сна, не обязательно ложиться раньше, рассказала врач-невролог Елена Царева.

Люди с "совиным" ритмом должны ложиться спать до 00:00, считает медик. Если нарушать правило, то организм будет испытывать дискомфорт. Оптимальным временем для ночного отдыха с физиологической точки зрения является с 22:00 до 06:00, рассказала Царева.

"Если сравнить "сов" и "жаворонков", у них не такая большая разница, на самом деле, то есть сутки у них на полчаса отличаются в плюс и минус от 24", — сообщила медик в комментарии "Говорит Москва".

Если человек выражает желание изменить режим сна, например из-за бессонницы, то в первую очередь корректировке следует подвергать время пробуждения. Способ является более простым для организма, объяснила невролог. Проблемы со сном могут возникать из-за умственного переутомления. Для решения проблемы необходимо грамотно планировать дневное время и спать не менее восьми часов, информирует телеканал "360".