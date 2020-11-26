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14:57   26 Ноября 2020
Политика

Международные организации готовят будущих наблюдателей на выборах в ЦАР

Международные организации готовят будущих наблюдателей на выборах в ЦАР

Серия тренингов в рамках подготовки к выборам в ЦАР проходит в Банги до 26 ноября. Представители разных общественных организаций изучают законы страны, чтобы стать наблюдателями.

Уточняется, что главная цель обучения заключается в повышении осведомленности будущих наблюдателей об избирательном процессе. Организаторами обучения стали силы МИНУСКА в сотрудничестве с Национальной избирательной комиссией (ANE). Преподаватели курса обратили внимание обучающихся на борьбу с недостоверными слухами и остальными видами дезинформации.

"Все это позволит нам быть готовыми к любым нештатным ситуациям и эффективно работать на местах", — заявил руководитель отдела связей с общественностью ANE Альберт Мбайя.

После завершения курса наблюдатели будут обеспечены печатными материалами, посредством которых они смогут рассказать своим соплеменникам, как не поддаваться на провокации злоумышленников, пишет Федеральное агентство новостей.

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#выборы #цар #Мбайя

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