"Энергия" представила президенту РАН облик новой орбитальной станции России

Проект новой российской орбитальной станции, которая заменит МКС, был представлен президенту РАН.

Проект новой российской орбитальной станции, которая заменит МКС, был представлен президенту РАН.

Проект новой станции представила ракетно-космическая корпорация "Энергия" на заседании РАН по космосу, которое состоялось 26 ноября.

Ранее представители корпорации отметили, что МКС нуждается в замене из-за устаревания систем. К 2025 году ожидается выход из строя систем из-за их износа. Об этом заявил летчик-космонавт первый заместитель главы "Энергии" Владимир Соловьев. Он предложил отказаться от использования МКС и сосредоточиться на разработке новой станции со сменяемыми модулями. Роскосмос отметил, что ждет от "Энергии" предложений по поводу нового проекта.