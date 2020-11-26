МИД РФ не видит возможности для возобновления диалога по СНВ-3 с США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не видит возможности для достижения договоренности с администрацией Трампа в вопросе контроля над вооружениями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не видит возможности для достижения договоренности с администрацией Трампа в вопросе контроля над вооружениями.

Лавров также отметил, что российская сторона не против участия Китая в договоре по контролю над вооружениями (СНВ-3).

Ранее госдепартамент США сообщил, что Америка приветствует готовность Китая к переговорам по контролю над вооружениями и пригласит китайскую делегацию на переговоры с РФ в Вене по этому вопросу. Китай выразил готовность присоединиться к переговорам по разоружению, если США сократят свой ядерный арсенал до уровня Китая.

Напомним, что срок действия единственного российско-американского договора об ограничении вооружений закончится в феврале 2021 году. Москва несколько раз выступала с инициативой о продления договора и возобновлении переговоров сторон, однако Вашингтон отклонял ее предложения.