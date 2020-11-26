Суд в Нидерландов одобрил прошение защиты по делу MH17

Нидерландский суд частично удовлетворил ходатайство защиты ответчика по делу о крушении самолета малайзийских авиалиний рейса MH17.

Нидерландский суд частично удовлетворил ходатайство защиты ответчика по делу о крушении самолета малайзийских авиалиний рейса MH17.

Юристы в ходе ноябрьских слушаний подали ряд ходатайств на проведение дополнительных расследований по делу MH17. Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс признал целесообразной одно из прошений. Он указал на важность допроса 53-й зенитно-ракетной бригады РФ.

Крушение авиалайнера компании Malaysia Airlines произошло 17 июля 2014 года в Донбассе. Самолет выполнял плановый рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Трагедия унесла жизни 298 человек. Катастрофа признана крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года.