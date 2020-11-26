Военный эксперт: США будут «в шоке» от успешного запуска новой ракеты системы ПРО

Российские воздушно-космические силы провели испытания противоракеты на полигоне в Казахстане.

Воздушно-космические силы России (ВКС) успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль». Запуск произошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что новая противоракета после ряда испытаний «подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью». Конкретные характеристики вооружения держатся в секрете.

Испытания нового оружия проходили на том же полигоне в конце октября 2020 года, а до этого — в июне и июле 2019 года, четырежды в 2018 году, и в ноябре 2017-го.

Очередной - мы уже сбились, какой по счёту - испытательный пуск новейшей ракеты 14А042 для российской системы ПРО А-235 "Нудоль" Видео: Минобороны России / YouTube pic.twitter.com/VUuwD5Y4KL — Защищать Россию (@russiatodefend) June 4, 2019

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии «Политике Сегодня» рассказал, что мобильный комплекс ПРО А-235 «Нудоль», который сейчас как раз принимается на вооружение, призван защитить центральный промышленный район страны. К нему относится 13 субъектов РФ: от Брянской до Костромской области.

«Вообще раньше, по Договору об ограничении систем ПРО, вокруг Москвы была создана система ПРО А-35. В последующем она устарела и ее модернизировали до уровня А-135 “Амур”. Она, кстати, уже распространялась не только на Москву, а на центральный промышленный район. А-235 “Нудоль” будет тоже защищать этот район, позволяя решать задачи противоракетной, противокосмической обороны, и вообще всю европейскую территорию России», — рассказал военный историк.

Говоря о боевых характеристиках новой противоракеты, собеседник агентства заметил, что она во многом превосходит свою предшественницу комплекса А-135 «Амур».

«По той информации, которая была, можно заметить, что там скоростные характеристики ракеты потрясающие. То есть, если мы посмотрим старые видеозаписи пусков А-135 и сегодняшние, то мы увидим, что ракета просто в разы превышает по скорости старую. Просто по одним записям», — заверил эксперт.

Эшелонированная территориальная система противоракетной обороны А-235 (Нудоль) pic.twitter.com/YWiPcmjrad — Мax (@MaxErken) October 29, 2020

Кроме того, комплекс А-235 «Нудоль» закроет все опасные направления, включая космические, а его ракета сможет поражать спутники на низких орбитах, констатировал Кнутов. Это составит серьезную конкуренцию вооружению США.

«Это, конечно, американцев приводит в шок. Вся их программа в пяти военных средах — земле, море, воздухе, киберпространстве и космосе — которая была принята в начале этого года, она строится фактически на космической группировке. И мы по этой космической группировке сможем работать с помощью нашей ПРО», — не сомневается собеседник издания.

При этом эксперт предположил, что российские ВКС смогли освоить концепцию кинетического перехвата. Согласно этой теории, на которой базируется ПРО США, цель уничтожается прямым ударом противоракеты.

«По информации Минобороны, ракета поразила цель “с высокой точностью ”. Этот момент может наталкивать на мысль, что был применен кинетический перехват», — полагает Кунтов.

До этого метода ракеты и боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) перехватывали с помощью осколочно-фугасных зарядов и ядерной боевой части. Однако впоследствии эти способы утратили эффективность. Например, чтобы поразить одну боеголовку осколочно-фугасным зарядом, приходилось применять сразу несколько боевых частей ПРО.

«Американцы буквально несколько недель назад такой эксперимент проводили. Они поразили макет своей МБР. Головная часть изготавливается из объединенного урана — он очень прочный. И во время этих стрельб их кинетический перехватчик, а это, считайте, десятитонный грузовик, врезался в эту боевую часть на скорости 600 миль в час [около 966 км/ч — прим. ред.]», — делится военный эксперт.

Аналогичный маневр могли провести и российские военные, полагает Кнутов:

«Учитывая информацию о высокой точности, мы тоже провели испытания, только наш кинетический перехватчик не знаю, с каким был весом и скоростью, но думаю, что, в общем-то, они сопоставимы».

В этом случае можно говорить о «колоссальном» технологическом прорыве и возможностях российских ВКС, подчеркнул военный историк. По его словам, это ставит под сомнение американскую стратегию универсальных боевых действий в пяти средах, где ключевая роль отводится космосу.

«Это вообще колоссальный прорыв с нашей стороны, если это действительно так. Мы от американцев отстали ровно на неделю. Теперь мы в этом космосе достаточно серьезный урон наносим американцам. Тем, что разработали систему ПРО, которая способна выводить американские спутники из строя и перехватывать МБР. Это серьезный прорыв по этой стратегии», — полагает Кнутов.

Планируется, что система ПРО А-235 «Нудоль» станет составной частью «зонтика», который буквально накроет всю территорию России. Она будет способна перехватывать ракеты, начиная с разгонного участка и заканчивая входом в атмосферу.

«Помимо “Нудоль” теперь это будет система С-500. Она будет головной по отношению к С-400 и С-350 “Витязь” и последние модификации С-300. “Буки” тоже будут стыковаться. Это такая нейросеть из зенитно-ракетных комплексов и ПРО, которая будет работать, как единая цепь. Вообще это достаточно мощный шаг вперед. С большими перспективами. Все это будет поэтапно создаваться. Вначале С-500 будут размещаться вокруг городов-миллионников, потом будет прикрыта практически вся территория нашей страны», — подытожил Юрий Кнутов.

Справка ПС

Советская система ПРО А-35 была разработана в 1958-1974 годах конструктором Г. В. Кисунько. Она была предназначена для защиты административно-промышленного района Москвы от ударов межконтинентальных баллистических ракет. Это была первая в мире система стратегической ПРО, поступившая на вооружение. Однако с момента заступления на боевое дежурство в 1971 году система перестала отвечать требованиям времени.

Система ПРО А-135 («Амур») также была создана для защиты Москвы, где было сосредоточено большинство важнейших объектов госуправления и военной командной структуры СССР. Ее предназначение — отражать ограниченный ядерный удар. Заменила систему А-35. По архитектуре в большей степени походила на американскую систему ПРО Sentinel/Safeguard.

Пуск противоракеты 53Т6 "Азов" системы А-135 "Амур". Мощнейшая система ПРО защищает столицу нашей России. Скоро придет новая А-235. pic.twitter.com/slXXZoGgsq — Анатолий Власов ???????? (@AnatolyVlasov87) June 17, 2017

Система ПРО А-235 («Нудоль») разрабатывалась с 1978 года под руководством А. Г. Басистова и Б. П. Виноградова в ЦНПО «Вымпел». С 2011 года — уже на базе концерна «Алмаз-Антей». Способна вести борьбу не только с баллистическими воздушно-космическими целями, но и с маневренными пилотируемыми и непилотируемыми космическими аппаратами.