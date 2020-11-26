Бизнесмен Пригожин не собирается мириться с незаконными санкциями от ЕС
Исключить свое имя из санкционного списка по Ливии потребовал от Совета Европы петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
Пресс-служба компании "Конкорд" подтвердила, что Пригожин подал официальный запрос в Генеральный секретариат, расположенный в Брюсселе. Он настаивает на отмене ограничительных мер, которые были наложены на него в октябре за якобы тесные связи с некой ЧВК. Реальность существования этой группы остается неизвестной, а санкции ЕС в отношении нее отсутствуют.
"В опубликованных документах отсутствует указание на то, какими действиями Пригожин нарушил положения внешней политики и политики безопасности ЕС; отсутствует какая-либо логическая или причинно-следственная связь между его действием или бездействием и последствиями", — говорится в тексте обоснования.
Также в ЕС не предоставили информацию, которая определяет конкретные причины, послужившие основанием для принятия соответствующего акта. Исходя из этого, Пригожин просит предъявить документы, на основании которых его включили в санкционный список.
Санкции США против Пригожина и ряда принадлежащих ему компаний уже действуют с 2014 года. Причинами указываются "вмешательство" в американские выборы, события на Украине, в Сирии и других странах. Доказательств Соединенные Штаты так и не предоставили.