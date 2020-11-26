Бизнесмен Пригожин не собирается мириться с незаконными санкциями от ЕС

Исключить свое имя из санкционного списка по Ливии потребовал от Совета Европы петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Исключить свое имя из санкционного списка по Ливии потребовал от Совета Европы петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Пресс-служба компании "Конкорд" подтвердила, что Пригожин подал официальный запрос в Генеральный секретариат, расположенный в Брюсселе. Он настаивает на отмене ограничительных мер, которые были наложены на него в октябре за якобы тесные связи с некой ЧВК. Реальность существования этой группы остается неизвестной, а санкции ЕС в отношении нее отсутствуют.

"В опубликованных документах отсутствует указание на то, какими действиями Пригожин нарушил положения внешней политики и политики безопасности ЕС; отсутствует какая-либо логическая или причинно-следственная связь между его действием или бездействием и последствиями", — говорится в тексте обоснования.

Также в ЕС не предоставили информацию, которая определяет конкретные причины, послужившие основанием для принятия соответствующего акта. Исходя из этого, Пригожин просит предъявить документы, на основании которых его включили в санкционный список.

Санкции США против Пригожина и ряда принадлежащих ему компаний уже действуют с 2014 года. Причинами указываются "вмешательство" в американские выборы, события на Украине, в Сирии и других странах. Доказательств Соединенные Штаты так и не предоставили.