Песков усомнился в правдивости сообщений о росте спроса на хлеб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подвергнул сомнению данные о росте потребления хлеба при падении дохода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подвергнул сомнению данные о росте потребления хлеба при падении дохода.

Появилась информация, что россияне стали намного чаще покупать хлеб, несмотря на уменьшение своих доходов в период пандемии. Согласно последним данным, рост потребления хлеба в России вырос впервые за пять лет. Песков назвал эти сообщения сомнительными.

"Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы, что касается увязывания этого с увеличением потребления хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы и насколько это все взаимосвязано", — прокомментировал он.

Представитель Кремля заявил, что об этих данных должны судить специалисты после проведения ряда исследований и опросов. Он добавил, что правительство старается минимизировать негативные последствия кризиса.