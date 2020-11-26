Песков прокомментировал возможный диалог Москвы и Вашингтона по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления американско-российского диалога по Донбассу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления американско-российского диалога по Донбассу.

Государственный деятель отметил, что шаг назад в отношении Донбасса не решит вопрос с урегулированием. Песков также подчеркнул, что подмена договоренностей и попытки дезавуировать соглашения не способствуют решению ситуации. В этом положении необходимо делать шаги только вперед и выполнять взятые на себя обязательства, резюмировал Песков.