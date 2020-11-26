Дмитрий Песков исключил достоверность материалов о "знакомой" Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ознакомился с нашумевшей публикацией о якобы знакомой главы государства Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ознакомился с нашумевшей публикацией о якобы знакомой главы государства Владимира Путина.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что у российского лидера есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Песков заявил, что эти сведения не заслуживают доверия.

"Я сам материал посмотрел, он малоубедительный, такой эпистолярный жанр, я склонен относить это к таким материалам, как провокационная желтизна, не более того", — сказал представитель Кремля в четверг журналистам.

По мнению Пескова, на серьезный этот материал "не тянет", утверждения в нем "абсолютно голословные". В Кремле предвидят появление новых подобных публикаций и не видят в этом ничего особенного и заслуживающего комментариев.