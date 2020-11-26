Сатановский оценил опасность, исходящую из Румынии в сторону России

Румыния, территорию которой США недавно использовали для отработки ракетных стрельб по Крыму, не представляет особой опасности для России. А на Пентагон подобные маневры, похоже оказывают успокаивающее действие.

Румыния, территорию которой США недавно использовали для отработки ракетных стрельб по Крыму, не представляет особой опасности для России. А на Пентагон подобные маневры, похоже оказывают успокаивающее действие.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя недавнюю переброску американскими военными РСЗО из Германии в Румынию и проведении стрельб в направлении Черного моря.

«Интересные американцы перцы при ближайшем рассмотрении оказываются. Специально приволочь в Румынию ракетные установки из Германии, организовать стрельбы на Черном море, после чего быстро-быстро увезти свое железо к местам исходной дислокации и гордо сообщить, что для наших частей в Крыму эти стрельбы были «сюрпризом»», — пишет эксперт, отмечая, что США ведут себя, «как дети малые».

По его словам, для России американские учения не были сюрпризом, тем более, что огонь велся не по Крыму. Потому что в противном случае им было бы просто нечего возвращать в Германию, да и от места проведения стрельб тоже ничего не осталось бы, несмотря на то, что румыны представляют собой «мощную военную силу».

«Приходилось с ними (с румынами) воевать, в том числе в последнюю войну. В особом мастерстве и героизме на поле боя замечены не были. Вот насчет мародерства и расправ с мирным населением — это да. Гитлеру они, помнится, немногим помогли», — напоминает эксперт.

При этом, отмечает Сатановский, в конце Второй мировой войны румыны поняли, что происходит и переметнулись на другую сторону, выступив уже против Гитлера. И в нынешней ситуации, румыны – ребята забавные и непосредственные – при случае точно так же поступят со Штатами и НАТО, уверен Сатановский.

«Так что маневры их и стрельбы в районе Черного моря, если они нервную систему руководства Пентагона успокаивают и дают оздоравливающий эффект, с учетом преклонного возраста американского политического руководства, вещь в целом полезная», — пишет политолог.

Румыны же сами по себе не представляют для нас опасности и даже не вызывают особого раздражения, а скорее наоборот – веселят, заключил Сатановский.