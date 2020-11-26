13:46 26 Ноября 2020Политика
Российские власти не знают, сколько продлится пандемия коронавируса
Кремль не может озвучить сроки продолжительности пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кремль не может озвучить сроки продолжительности пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Государственный деятель рассказал, что власти прикладывают максимальные усилия для производства препарата и массовой вакцинации. Подобные действия помогут замедлить, а может и прекратить распространение коронавирусной инфекции. Однако как долго продлится пандемия, никто не знает, резюмировал Песков.