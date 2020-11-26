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13:46   26 Ноября 2020
Политика

Российские власти не знают, сколько продлится пандемия коронавируса

Российские власти не знают, сколько продлится пандемия коронавируса

Кремль не может озвучить сроки продолжительности пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Государственный деятель рассказал, что власти прикладывают максимальные усилия для производства препарата и массовой вакцинации. Подобные действия помогут замедлить, а может и прекратить распространение коронавирусной инфекции. Однако как долго продлится пандемия, никто не знает, резюмировал Песков.

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