Российские власти не знают, сколько продлится пандемия коронавируса

Кремль не может озвучить сроки продолжительности пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль не может озвучить сроки продолжительности пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Государственный деятель рассказал, что власти прикладывают максимальные усилия для производства препарата и массовой вакцинации. Подобные действия помогут замедлить, а может и прекратить распространение коронавирусной инфекции. Однако как долго продлится пандемия, никто не знает, резюмировал Песков.