Госдума приняла закон о "заморозке" пенсии на три года

Законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии до конца 2023 года был принят Госдумой во втором чтении.

Законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии до конца 2023 года был принят Госдумой во втором чтении.

Согласно проекту, практика, при которой 6% от зарплаты россиян уходят на выплаты нынешним пенсионерам, продолжит действовать в России еще три года. При этом учет взносов на обязательное пенсионное страхование в 2023 году не будет означать уменьшение объема пенсионных прав застрахованных лиц.

Недавно стало известно, что выплаты неработающих пенсионеров в следующем году будут проиндексированы почти на 7%. Это значит, что пенсия в России увеличится в среднем на тысячу рублей.