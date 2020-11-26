Песков рассказал, когда Путин поздравит президента США с победой на выборах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не поздравил кандидата на пост президента США Джо Байдена с победой на выборах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не поздравил кандидата на пост президента США Джо Байдена с победой на выборах.

Как отметил Песков, Кремль не считает, что отсутствие поздравления от Путина избранному лидеру США является неприятием его победы на выборах. Российская сторона ожидает оглашения официальных результатов подсчета голосов избирателей в США.

"Это абсолютно неверная трактовка. Президент поздравит избранного президента США своевременно — после того, как будут подведены итоги выборов", — заявил Песков.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, подсчет голосов до сих пор не окончен. Главными претендентами на пост стали действующий президент Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. По данным американских СМИ, Байден набрал от 279 до 290 голосов выборщиков при минимуме в 270 голосов. Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в декабре. Трамп готов оспаривать результат выборов и заявил, что у его штаба есть доказательства вбросов голосов.