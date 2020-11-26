Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:32   26 Ноября 2020
Политика

Путин вылетел в Саров

Путин вылетел в Саров

Президент РФ Владимир Путин находится в самолете, который сейчас подлетает к городу Саров в Нижегородской области, подтвердили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что сегодня погодные условия позволили осуществить рабочий визит. Его программа будет той же, что планировалась днем ранее, когда поездку пришлось перенести.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #песков #кремль #саров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров