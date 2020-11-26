Президент РФ Владимир Путин находится в самолете, который сейчас подлетает к городу Саров в Нижегородской области, подтвердили в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин находится в самолете, который сейчас подлетает к городу Саров в Нижегородской области, подтвердили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что сегодня погодные условия позволили осуществить рабочий визит. Его программа будет той же, что планировалась днем ранее, когда поездку пришлось перенести.