Северокорейский гимнаст сбежал из страны при помощи шеста и тренировок

Южнокорейские пограничники задержали на границе с Северной Кореей мужчину, перепрыгнувшего через трехметровый забор, сообщают местные СМИ.

Южнокорейские пограничники задержали на границе с Северной Кореей мужчину, перепрыгнувшего через трехметровый забор, сообщают местные СМИ.

На место произошедшего инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полиции мужчина рассказал, что побег дался ему довольно легко. Следователи не поверили беглецу и попросили повторить "прыжок".

Мужчине удалось вновь перепрыгнуть через ограду благодаря металлическому шесту и опыту в гимнастике. По словам пограничников, они не обнаружили каких-либо внешних изменений в конструкции забора. Сейчас он находится под следствие в Сеуле. Правоохранителям предстоять все обстоятельства произошедшего инцидента.