Пресс-секретарь президента РФ анонсировал массовую вакцинацию граждан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, когда пройдет массовая вакцинация в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, когда пройдет массовая вакцинация в России.

По его словам, вакцинация должна начаться до Нового года. Государственный деятель не называл точной даты. Песков подчеркнул, что процедура пройдет поэтапно, с учетом географических особенностей страны и возможностей хранения субстанций.

Пресс-секретарь отметил, что главной задачей является формирование минимальных этапов и скорейшее обеспечение препаратом всех желающих.