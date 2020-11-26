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13:30   26 Ноября 2020
Политика

Пресс-секретарь президента РФ анонсировал массовую вакцинацию граждан

Пресс-секретарь президента РФ анонсировал массовую вакцинацию граждан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, когда пройдет массовая вакцинация в России.

По его словам, вакцинация должна начаться до Нового года. Государственный деятель не называл точной даты. Песков подчеркнул, что процедура пройдет поэтапно, с учетом географических особенностей страны и возможностей хранения субстанций.

Пресс-секретарь отметил, что главной задачей является формирование минимальных этапов и скорейшее обеспечение препаратом всех желающих.

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