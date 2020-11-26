В Киргизии захотели лишить русский язык статуса официального

Русский является государственным языком в республике с 2000 года.

Член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев призвал лишить русский язык в стране статуса официального. По его мнению, Киргизии необходимо беречь родной язык.

«Может, будет звучать радикально, но я предлагаю оставить в Конституции государственным языком только киргизский язык. По другим языкам необходимо принять отдельные законы. Молодежь перестала разговаривать на киргизском, потому что в нем нет потребности, такого не должно быть», - сказал Торалиев.

Автор инициативы полагает, что русский язык Киргизии необходим, как и другие иностранные языки, но его статус необходимо рассматривать на уровне «отдельных законов».

«Русский язык нам нужен, нам нужен и английский язык, чем больше иностранных языков мы будем знать, тем больше нас будут уважать за рубежом. Свыше 60% людей в мире разговаривают на английском. Необходимо принять отдельные законы и развивать изучение иностранных языков», - отметил Торалиев

Русский язык получил статус официального в Киргизии в мае 2000 года, а в 2003 году этот статус закрепили в Конституции. По закону, официальный язык обязательно преподают в школах и вузах. Судебное производство также ведется на русском либо киргизском языках.

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