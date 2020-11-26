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13:13   26 Ноября 2020
Политика

Президент Франции почтил память Диего Марадоны

Президент Франции почтил память Диего Марадоны

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона был наделен божественным талантом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Марадона 25 ноября скончался на 61-м году жизни в результате сердечного приступа. По мнению французского лидера, аргентинский спортсмен совершил "подлинную революцию" на футбольных полях.

"Господь, как футболист с мячом, обошел все наши защиты. Возможно, таким способом он хотел завершить этот спор века: является ли Марадона самым великим футболистом всех времен", — отметил Макрон.

Президент назвал Марадону "подлинным танцором в футбольных бутсах", который неустанно изобретал новые техники владения мячом. Макрон завершил послание фразой на испанском языке, означающей "Диего остается с нами".

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