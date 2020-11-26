Лукашенко подтвердил эффективность совещаний с Лавровым

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал продуктивными встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом он заявил на совещании с главой российского МИД.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал продуктивными встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом он заявил на совещании с главой российского МИД.

Лукашенко подчеркнул стремление Белоруссии укреплять отношения с РФ. По словам Лаврова, интересы Москвы и Минска в этом вопросе совпадают. Президент Белоруссии в ходе переговоров отметил, что встречи с российским министром всегда продуктивны.

Лавров прибыл в Минск в рамках рабочей поездки, пишет информационное агентство БелТА. Глава российского внешнеполитического ведомства ранее провел встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем.