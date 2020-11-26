Бутина представила книгу о своем заключении в тюрьме США

Член Общественной палаты России, политическая активистка и публицист Мария Бутина в четверг представила свою книгу "Тюремный дневник".

Член Общественной палаты России, политическая активистка и публицист Мария Бутина в четверг представила свою книгу "Тюремный дневник".

Презентация издания прошла в пресс-центре МИА "Россия сегодня". В книге Бутина, обвиненная в сговоре против США и лишенная свободы, опубликовала заметки и наблюдения, а также сделанные в тайне от ФБР наброски и зарисовки.

Героями повествования стали невольные знакомые автора — граждане США, юристы, правоохранители и заключенные, а также американская тюремная система, объединившая их.

Бутина была арестована в Вашингтоне летом 2018 года. По версии следствия, не имея статуса иноагента, она вела незаконную деятельность в пользу иностранного государства. В декабре ее приговорили к полутора годам лишения свободы. В заключении Бутина находилась десять месяцев 25 октября прошлого года ее освободили досрочно.