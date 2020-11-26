Обвинения по делу об убийстве учителя предъявили французским школьникам

Следователи предъявили школьникам обвинения в рамках дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати. Инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорин 16 октября.

Следователи предъявили школьникам обвинения в рамках дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати. Инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорин 16 октября.

Троих несовершеннолетних обвиняют в "пособничестве" в убийстве преподавателя, сообщает парижская прокуратура по делам о терроризме.

Обвинение в пособничестве террористу выдвинули и в отношении двух учеников колледжа, 14 и 15 лет, за плату вознаграждения террористу за учителя. Их оставили на свободе под судебным надзором.

В общей сложности обвиняемыми по этому делу проходят десять человек, среди которых отец одного из учеников Брахим Шнина, распространивший видеоролик с критикой в адрес показавшего детям карикатуры на пророка Мухаммеда учителя.