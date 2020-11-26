Vive Le Karabakh. Сенат Франции признал независимость НКР раньше Армении

Сенаторы в Париже почти единогласно одобрили резолюцию о признании Нагорного Карабаха независимой территорией.

Сенат Франции поддержал независимость Нагорно-Карабахской Республики (НКР). В верхней палате парламента прошло голосование, в ходе которого 305 сенаторов из 306 высказались за соответствующую резолюцию. Против был лишь один парламентарий.

После оглашения результатов сенатский зал рукоплескал стоя. Чтобы закрепить успех, президент группы республиканцев и автор резолюции Бруно Реталье напомнил коллегам про недавние слова президента Азербайджана Ильхама Алиева. В октябре он отзывался о военнослужащих Арцаха (НКР) и Армении, как о «собаках», которых «гонят» азербайджанские солдаты.

Реталье остался доволен: в своем Twitter он написал, что «гордится голосованием в сенате».

Très fier du vote du Sénat qui demande au gouvernement par 305 voix sur 306 de reconnaître la République du Haut-Karabagh. #RecognizeArtsakh — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 25, 2020

Во французском МИД волеизъявление избранников народа приняли с настороженностью. По словам госсекретаря при дипведомстве Жан-Батиста Лемуана, решение парламентариев не принесет пользы никому:

«Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы [ОБСЕ], ни Европе. Это не политика правительства [Франции], это не политика Армении, это не политика наших партнеров».

Об официальной политической линии Франции речь, действительно, не идет, ведь резолюция носит рекомендательный характер. Такие документы президент страны учитывает во внешней политике. Видимо, именно этим и продиктован резкий ответ Азербайджана: в Баку резолюцию назвали «клочком бумаги»:

«Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН вызывает серьезные вопросы в связи с намерениями и объективной деятельностью Франции и как страны — сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена СБ ООН», — сообщил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян мнение по ситуации вновь изложил в Facebook, заявив, что отныне признание Нагорного Карабаха «входит в международную повестку дня». Решение сената Франции Пашинян назвал «историческим».

Спорить с такой формулировкой сложно как минимум по одной причине: сенат Франции признал независимость Нагорного Карабаха еще раньше, чем это сделала Армения. Ведь Ереван до сих пор не одобрил суверенитет горного региона. Пашинян ранее говорил, что этот вопрос должен решаться в ходе переговоров, проходящих в рамках Минской группы ОБСЕ. Самостоятельно решать судьбу Арцаха в Армении не хотят.

Теперь Франция встала в одни ряд с Абхазией, Приднестровьем и Южной Осетией – другими непризнанными территориями, которые одобряют независимость Нагорного Карабаха. Париж давно придерживался такой позиции из-за сильного влияния армянского лобби в стране, объяснил директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин.

Но истинная разгадка этого ребуса таится на Среднем Востоке. Париж не в ладах с Анкарой, ведь недавно между президентами Франции и Турции имел место серьезный конфликт. Президент Реджеп Тайип Эрдоган резко высказался в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона, который пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами в стране. Президент принял это решение после убийства учителя Самуэля Пати в пригороде Парижа и теракта в Ницце.

Эрдоган посоветовал Макрону «проветриться» и подлечить психику, параллельно призвав граждан Турции бойкотировать французские товары. Своего оппонента из Европы Эрдоган назвал «типом, который сейчас руководит Францией».

«Теперь Франция уже всерьез конфликтует с Турцией. И французская политическая элита теперь исходит из этого расклада сил: раз Анкара поддерживает Азербайджан, то Париж встанет на противоположную сторону. Если бы Турция никаким боком не касалась Нагорного Карабаха, то не факт, что мы бы услышали такое заявление из французского сената», — допустил Коровин.

Эксперт обратил внимание и на многочисленную армянскую диаспору во Франции (третья в мире после России и США). Геноцид армян, который проходил в 1915 году, также первой официально признала именно Франция. Среди сторонников левых политических убеждений в стране преобладает симпатия к Армении, рассказал Коровин.

«Не исключено, что с Франции начнется глобальная поляризация, ведь теперь нужно определяться, выбирать сторону по вопросу Нагорного Карабаха. Период подвешенного состояния НКР подходит к концу. Война заставила всех наблюдателей процесса сделать выводы. И Франция первая высказала свою позицию, поставила вопрос ребром. Хотя ее геополитическая роль в современном мире сейчас минимальна», — подытожил политолог.

Помимо Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии независимость Нагорного Карабаха также признала часть Америки. В 2014 году власти семи штатов (Массачусетс, Род-Айленд, Джорджия, Гавайи, Луизиана, Калифорния и Мэн) приняли резолюции с призывом к Конгрессу США и президенту признать независимость НКР. В 2017 году к ним присоединился штат Мичиган.

В турецком МИД решение французских парламентариев также не одобрили. В Анкаре уверены, что оно продиктовано непониманием ситуации со стороны Парижа.