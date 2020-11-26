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12:34   26 Ноября 2020
Происшествия

Жители Дании напуганы "выпрыгивающими" из могил тушками норок

Жители Дании напуганы "выпрыгивающими" из могил тушками норок

Животных убили после выбраковки, опасаясь мутаций из-за COVID-19. и закопали в неглубоких ямах на военном учебном поле в Дании.

Сотрудники местной полиции попытались спасти ситуацию, засыпав образовавшийся могильник новым слоем земли, сообщает издание The Guardian. Однако главной проблемой является тот факт, что в регионе преобладает песчаная почва, из-под которой прорываются газы.

Также местные жители опасаются того, что захоронения находятся вблизи от запасов пресной воды и могут загрязнить воду. Уже двое мэров близлежащих городов обратились с требованием о том, чтобы тела мертвых норок были выкопаны и сожжены.

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#полиция #дания #норки

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