Доллар начинает обесцениваться по отношению к мировым валютам

В четверг утром доллар падает по отношению к другим основным валютам мира и был самым низким с января 2018 года на фоне сильного роста числа случаев коронавируса в США.

В четверг утром доллар падает по отношению к другим основным валютам мира и был самым низким с января 2018 года на фоне сильного роста числа случаев коронавируса в США.

Спад усиливает опасения относительно перспектив экономики США. По состоянию на 08:06 по московскому времени курс евро по отношению к доллару вырос до 1,1925 доллара за евро с предыдущего закрытия в 1,1913 доллара за евро. Курс доллара к иене упал до 104,31 иены с 104,45 иены на последнем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) упал на 0,07% до 91,93 пункта. Ранее в ходе торгов значение упало до минимума с января 2018 года, составив 91,9 пункта.

Инвесторы продолжают с беспокойством следить за распространением коронавируса в США. За последние семь дней в стране зарегистрировано более одного миллиона случаев коронавируса.

Вероятность потерять работу скоро увеличится, поскольку многие штаты США ужесточат карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение пандемии, считают эксперты. В то же время оптимистичные новости о вакцине от COVID-19 побудили инвесторов покупать более рискованные активы, в том числе европейскую валюту, а также сырьевые активы.