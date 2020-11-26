Лукашенко отметил высокую роль России в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

По мнению белорусского лидера, боевые действия в республике не окончились бы без вмешательства Москвы. Такое мнение он выразил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась в Минске 26 ноября.

"Во многом благодаря России прекратилась эта бойня и там не гибнут люди. Это очень позитивный и хороший знак", — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что был глубоко погружен в проблемы Закавказья и отметил, что обсуждал карабахский вопрос с первыми лицами России, Армении и Азербайджана.

Напомним, что при содействии российской стороны Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике. Перемирие вступило в силу 10 ноября, положив конец боестолкновениям, начавшимся 27 сентября. По условиям соглашения, Россия введет в республику около двух тысяч миротворцев, которые обеспечат безопасность в Лачинском коридоре и на линии соприкосновения.