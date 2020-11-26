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12:26   26 Ноября 2020
Политика

Нидерланды заморозили рассмотрение дела MH17 до 1 февраля 2021 года

Нидерланды заморозили рассмотрение дела MH17 до 1 февраля 2021 года

Голландский суд продолжит рассмотрение дела о крушении рейса MH17 с 1 февраля следующего года. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

Как стало известно, сторона защиты Олега Пулатова ранее направила в суд ходатайство о проведении дополнительного расследования версий о крушении самолета.

"Рассмотрение дела Пулатова приостановлено до 1 февраля 2021 года", — заявил судья Стейнхейс.

Стоит отметить, что Нидерланды отклонили большую часть требований стороны защиты, однако некоторые ходатайства были одобрены.

Малайзийский боинг потерпел крушение на Украине в 2014 году. После этого Запад необоснованно развязал активную кампанию по дискредитации РФ.

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#суд #нидерланды #mh17 #Стейнхейс

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