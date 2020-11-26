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12:21   26 Ноября 2020
Экономика

Работающие с COVID-19 медики получат 10 млрд рублей дополнительно

Работающие с COVID-19 медики получат 10 млрд рублей дополнительно

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о решении выделить дополнительные средства медицинским работникам.

Речь идет о перечислении 10 миллиардов рублей медикам, которые помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Средства кабмин направит до конца текущего года, сообщил Мишустин.

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#выплаты #медики #мишустин #коронавирус

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