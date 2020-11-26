12:21 26 Ноября 2020Экономика
Работающие с COVID-19 медики получат 10 млрд рублей дополнительно
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о решении выделить дополнительные средства медицинским работникам.
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о решении выделить дополнительные средства медицинским работникам.
Речь идет о перечислении 10 миллиардов рублей медикам, которые помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Средства кабмин направит до конца текущего года, сообщил Мишустин.