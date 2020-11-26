Работающие с COVID-19 медики получат 10 млрд рублей дополнительно

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о решении выделить дополнительные средства медицинским работникам.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о решении выделить дополнительные средства медицинским работникам.

Речь идет о перечислении 10 миллиардов рублей медикам, которые помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Средства кабмин направит до конца текущего года, сообщил Мишустин.