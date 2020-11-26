Судебные приставы намерены принудительно взыскать штраф с Twitter

Российские судебные приставы намерены принудительно взыскать штраф с администрации Twitter. Об этом сообщают СМИ.

Российские судебные приставы намерены принудительно взыскать штраф с администрации Twitter. Об этом сообщают СМИ.

Как стало известно, судебные приставы получили право штрафовать американские компании Facebook и Twitter в принудительном порядке за нарушение действующего законодательства России.

Стоит отметить, что интернет-ресурсы США ведут агрессивную политику в отношении отечественных изданий и необоснованно накладывают цензуру на материалы российских СМИ.