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12:20   26 Ноября 2020
Политика

Судебные приставы намерены принудительно взыскать штраф с Twitter

Судебные приставы намерены принудительно взыскать штраф с Twitter

Российские судебные приставы намерены принудительно взыскать штраф с администрации Twitter. Об этом сообщают СМИ.

Как стало известно, судебные приставы получили право штрафовать американские компании Facebook и Twitter в принудительном порядке за нарушение действующего законодательства России.

Стоит отметить, что интернет-ресурсы США ведут агрессивную политику в отношении отечественных изданий и необоснованно накладывают цензуру на материалы российских СМИ.

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#суд #штраф #twitter

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