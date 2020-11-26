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12:15   26 Ноября 2020
Происшествия

Владимирский суд арестовал участника запрещенной в РФ группировки ИГ

Владимирский суд арестовал участника запрещенной в РФ группировки ИГ

Мужчина обвиняется по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Подготовка к террористическому акту".

Октябрьский районный суд Владимира арестовал на два месяца сторонника международной террористической организации, которого обвиняют в подготовке взрывов в Московском регионе.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил о пресечении деятельности группы запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), участники которой планировали ряд террористических действий в московском регионе. Один из членов группировки был задержан во Владимирской области.

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