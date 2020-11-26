Ведущая Скабеева высмеяла антироссийского журналиста Гордона

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала реакцию украинского журналиста Дмитрия Гордона на осуждение со стороны российских коллег. Об этом она написала в Telegram.

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала реакцию украинского журналиста Дмитрия Гордона на осуждение со стороны российских коллег. Об этом она написала в Telegram.

Речь идет об интервью Гордона, в котором он рассказал об ответе российских телеведущих на его слова о вакцине против коронавируса "Спутник V". Украинец заявил, что счастлив из-за негативных замечаний в свой адрес.

"Реально псих Дима" счастлив, что его называют подонком", — подытожила Скабеева состоявшийся в студии разговор.

Гордон ранее назвал "небезопасным" российский препарат "Спутник V". Он привел в пример скончавшегося от коронавируса мэра Ялты Ивана Имгрунта, хотя Минздрав Крыма заявлял, что политик не вакцинировался.