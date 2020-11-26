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12:09   26 Ноября 2020
Политика

Ведущая Скабеева высмеяла антироссийского журналиста Гордона

Ведущая Скабеева высмеяла антироссийского журналиста Гордона

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала реакцию украинского журналиста Дмитрия Гордона на осуждение со стороны российских коллег. Об этом она написала в Telegram.

Речь идет об интервью Гордона, в котором он рассказал об ответе российских телеведущих на его слова о вакцине против коронавируса "Спутник V". Украинец заявил, что счастлив из-за негативных замечаний в свой адрес.

"Реально псих Дима" счастлив, что его называют подонком", — подытожила Скабеева состоявшийся в студии разговор.

Гордон ранее назвал "небезопасным" российский препарат "Спутник V". Он привел в пример скончавшегося от коронавируса мэра Ялты Ивана Имгрунта, хотя Минздрав Крыма заявлял, что политик не вакцинировался.

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#вакцина #Ольга Скабеева #Дмитрий Гордон

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