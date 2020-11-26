Экономист объяснил, почему Германия устроила облаву на украинских мигрантов

Безвизовой режим со странами ЕС не увеличил шансы украинцев на законное трудоустройство в еврозоне, считает Василий Колташов.

Немецкие силовики устроили облаву на нелегалов из Украины. Накануне, 25 ноября, около тысячи полицейских вместе с сотрудниками таможенной службы провели обыски в 130 жилых и коммерческих помещениях.

Основанием для рейда стало расследование дела против трех граждан Польши, которые организовали в Германии целую сеть, зарабатывая на незаконном трудоустройстве иностранцев. Преступное сообщество насчитывало более 70 человек.

«Федеральная полиция около трех лет назад стала все больше узнавать о людях из Украины, которые во время своего предполагаемого туристического пребывания в Германии стали нелегально устраиваться на работу в сфере ухода на дому от имени и за счет польских компаний», — цитирует DW немецкую полицию.

Всего полиция расследует почти 1400 дел по нелегальному проживанию на территории ФРГ. Выяснилось, что польские фирмы обычно вербовали работников (чаще всего женщин) на территории Украины, после чего их услуги предлагали немецким заказчикам. Как правило, украинки устраивались уборщицами, сиделками, нянями или просто подсобными рабочими. Не гнушались гражданки Украины работать и жрицами любви.

Германия провела спецоперацию против нелегалов, в том числе украинцев - https://t.co/FxJilL8K9r pic.twitter.com/lh1mNSaWds — Украина криминальная (@cripoinfo) November 26, 2020

В Евросоюзе огромное число нелегально работающих украинцев, рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Несмотря на то, что в 2017 году Киев и Брюссель оформили безвизовый режим, это никак не повысило шансы мигрантов на законное трудоустройство в еврозоне. Европейские страны никогда не нуждались в квалифицированных работниках из Украины, убежден экономист.

«Граждане Украины заняли определенную нишу на рынке труда, которая и была им отведена. Эта ниша называется "нелегальный труд легально находящихся на территории ЕС лиц". Это не то же самое, что безбумажники, которые "съели свой паспорт", чтобы их не выслали в Пакистан, или Бангладеш. И не то же самое, что беженцы. Это чуть получше. Но это и не то, чем занимаются легальные мигранты, имеющие вид на жительство. Украинские граждане были нужны ЕС именно в таком виде», — объяснил экономист.

Перша річниця дії безвізу – це відповідь усім «зрадофілам», які запевняли, що нам його ніколи і не дадуть. Цифра у більше 555 тисяч подорожей чудово демонструє, що ми впоралися!#Безвіз #УкраїнаЦеЄвропа pic.twitter.com/aZEk0azKF6 — Петро Порошенко (@poroshenko) June 11, 2018

Пятый президент Украины Петр Порошенко считал день подписания безвизового соглашения с ЕС одним из величайших в истории страны и настоящей победой украинцев. По мнению Колташова, безвиз — это выполненная задача-максимум Киева, а разговоры об будущем членстве Украины в Евросоюзе — политическое лукавство.

Пандемия коронавируса серьезно ухудшила экономическое положение в Европе, накаляется и социально-политическая обстановка. Эксперт считает, что власти Германии и других европейских стран начинают «расчищать» рабочие места для своих граждан, которые остались не у дел во время пандемии.

«Год назад отец и мать в немецкой семье получали хорошую работу, но сейчас экономическая ситуация обострилась. Их детям уже под 40 лет, они с хорошим высшим образованием, но работы для них нет. И они сидят дома, обсуждают несправедливость капитализма, или наоборот, их вправо качнуло, мол "Германия для немцев". И если в прошлом году папа и мама давали ребенку деньги, то сейчас на голову немецкого среднего класса свалился кризис. И родители говорят чаду-переростку: "Ну давай, ты хотя бы будешь сидеть с пожилыми людьми, с какой-нибудь фрау Дитрих, хотя бы за 300-500 евро". А там уже украинские работники все заняли. И у этих немецких детей просто нет работы, приходится расчищать дорогу», — полагает Василий Колташов.

На прошлой неделе Берлин охватили протестные акции. Немцы выступили против ужесточения коронавирусных ограничений и расширения полномочий правительства в период пандемии. На улицы вышли десятки тысяч человек, полицейские применяли против демонстраторов водометы. Собеседник ПС считает, что немецкое правительство испытывает страх перед ситуацией, когда экономический кризис впервые задел старшее поколение.

«Теперь украинцев будут убирать. Это проблема и Украины, Германии, и других европейских стран. Но, допустим [президент Франции Эммануэль] Макрон будет бороться с мигрантами по методу "культуркампф". Он уже выдвинул ультиматум мусульманским общинам, там церемониться не будут. А в Германии идут стандартным немецким путем — полицейским», — рассуждает экономист.

При этом выдворение мигрантов не входит в стратегию Евросоюза, а даже ей противоречит, говорит эксперт.

«Ситуация адская и для граждан Украины, и для самой Украины. И пану [Владимиру] Зеленскому придется оправдываться перед своими гражданами. Универсального рецепта сейчас нет. Он был один — ЕС вводит граждан Украины к себе, делая вид, что они там не работают. А они работают. Это и для украинской верхушки это был очень удобный способ: никаких тебе третьих "майданов", никаких, тем более, пророссийских восстаний. Все уехали. Но теперь очень многие вернутся. Или положение в Европе ухудшится. Их выдавят в зону "безбумажников", к совсем черной работе. Украинцы на свою страну очень обидятся. Скажут "це не Европа, це..."», — заключил эксперт.

По самым скромным оценкам, нелегально в странах Евросоюза работают более трети жителей Украины, поэтому точные масштабы миграции неизвестны. Обычно такие люди имеют не одну, а несколько работ, часто меняют место жительства и скрываются от органов охраны труда, миграционных служб и правоохранителей. В международном отчете ООН по миграции за прошлый год значилось, что Украина находится на пятой строке в мире по общему числу мигрантов. На тот момент их количество оценивалось в шесть миллионов человек, еще около 10 миллионов находились в «подвижном миграционном процессе».