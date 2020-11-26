Психолог дала советы для потенциальных заложников террористов

Специалист Юлия Романова пояснила, что единой модели поведения нет. Но если несовершеннолетние оказались в смоделированной заранее ситуации, то у них появляется возможность выжить

Специалист Юлия Романова пояснила, что единой модели поведения нет. Но если несовершеннолетние оказались в смоделированной заранее ситуации, то у них появляется возможность выжить

Злоумышленник может по разным причинам совершить преступление, в котором могут пострадать дети или взрослые. В такие моменты, преступник может находиться в неадекватном состоянии из-за ранее принятого алкоголя или под воздействием иных веществ или событий, передает телеканал "360".

Романова указала на тот факт, что родители часто учат детей о том, что им нельзя принимать подарки и сладости от незнакомых людей. Также психолог заметила, что если ребенок пережил стресс подобного характера, то ему часто необходима помощь. Если не от специалиста, то от близкого человека, которому можно выговориться.