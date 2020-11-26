Лукашенко заявил о стремлении улучшить отношения с Россией

Белоруссия хотела бы иметь с РФ не просто добрососедские, а братские отношения, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Белоруссия хотела бы иметь с РФ не просто добрососедские, а братские отношения, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Белорусский лидер и министр иностранных дел РФ обсуждают актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Лукашенко в беседе затронул тему отношений Москвы и Минска.

"Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, а близкие, братские отношения с РФ", — сказал Лукашенко руководителю российского ведомства.

Переговоры главы МИД РФ и президента Белоруссии проходят во Дворце Независимости. Лавров ранее встретился с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем.