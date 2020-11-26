Постпред РФ при ООН считает провокацией визит Помпео на Голанские высоты

Визит госсекретаря США Майка Помпео на Голанские высоты является провокацией, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Визит госсекретаря США Майка Помпео на Голанские высоты является провокацией, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По словам российского дипломата, Голанские высоты являются частью сирийской провинции Эль-Кунейтра. Российская Федерация выступает за сохранение единства САР и уважение ее суверенитета, подчеркнул Небензя.

США придерживаются позиции, что Голанские высоты являются одной из центральных частей Израиля, передает Федеральное агентство новостей. Подобные заявления и визит Помпео провокационны, заключил постоянный представитель РФ при ООН.

Ранее телеканал "360" писал, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар рядом со столицей Сирии.