Депутаты Госдумы поддержали отсрочку по кредитным долгам пенсионеров

Законопроект, продлевающий отсрочку платежей по долгам и кредитам для пенсионеров и предпринимателей принят в первом чтении Госдумой РФ.

Законопроект, продлевающий отсрочку платежей по долгам и кредитам для пенсионеров и предпринимателей принят в первом чтении Госдумой РФ.

Аналогичный документ был одобрен депутатами летом текущего года, сейчас авторы проекта предложили продлить действие закона до 1 мая 2021 года. Кроме того, предлагается увеличить до 1 июля 2021 года период, когда судебные приставы-исполнители не могут применять в отношении должников меры принудительного исполнения, связанные осмотром движимого имущества и наложением на него ареста и изъятия.

Так, пожилые россияне, получающие пенсии по старости, инвалидности или по потере кормильца, могут отсрочить выплату долга по кредиту до одного млн рублей. Рассрочка будет предоставлена не более чем на два года и сроком до 1 июля 2022 года максимум.