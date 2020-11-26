Госдума во втором чтении приняла закон об удаленке в России

Закон об удаленной работе в России Госдума приняла во втором чтении. Из итогового документа исключен пункт под названием "право на офлайн".

Закон об удаленной работе в России Госдума приняла во втором чтении. Из итогового документа исключен пункт под названием "право на офлайн".

Согласно закону, сотрудника переводят на удаленку на основании трудового договора или дополнительного соглашения, подписанных обеими сторонами. Согласно положению, работника не могут перевести на дистанционный формат без его согласия. Также сотруднику на удаленке не имеют права снижать заработную плату.

По поводу формата дистанционной работы высказался президент России Владимир Путин. Он поручил усовершенствовать систему удаленного труда. При этом необходимо соблюсти баланс интересов сотрудников и работодателей, передает телеканал "360" слова главы государства.