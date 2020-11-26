Москва передала Донецку более 60 тонн гумпомощи

Россия передала в Донецк свыше 60 тонн медицинского оборудования и лекарственных препаратов, говорится в сообщении МЧС ДНР.

Россия передала в Донецк свыше 60 тонн медицинского оборудования и лекарственных препаратов, говорится в сообщении МЧС ДНР.

Представители донецкого чрезвычайного ведомства сообщили, что Россия направила в республику сотый юбилейный конвой с гумпомощью. Предыдущая автоколонна прибыла в республику 29 октября.

"Грузовики доставили более 60 тонн гуманитарного груза, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медоборудование", — указано в сообщении.

РФ поставляет гуманитарную помощь в Донбасс с августа 2014 года. Российское МЧС инициировало переправку более 85 тысяч тонн полезных грузов в регион.

Минфин РФ выделил 80 миллиардов рублей на поддержку регионов во время пандемии, передавал телеканал "360".