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11:05   26 Ноября 2020
Происшествия

Экс-чиновника хабаровского Минстроя объявили в международный розыск

Экс-чиновника хабаровского Минстроя объявили в международный розыск

Бывший начальник службы заказчика министерства строительства Хабаровского края обвиняется в превышении должностных полномочий и халатности, его объявили в международный розыск.

Региональное СУСК РФ сообщает, что в 2015 году КГКУ "Служба заказчика минстроя Хабаровского края" и коммерческая организация заключила госконтракт на выполнение работ по капитальному строительству гидротехнического сооружения, защищающего от подтопления территорию Южного округа Хабаровска. В итоге подрядчик постоянно нарушал условия контракта и отставал от графика выполнения работ.

Но несмотря на это, в марте начальник казенного учреждения необоснованно выплатил коммерческой организации деньги за выполненные работы сверх лимита, предусмотренного контрактом, причинив ущерб краевому бюджету.

Следователи возбудили уголовное дело. Обвиняемого суд заочно заключил под стражу.

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