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10:57   26 Ноября 2020
Политика

МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу из-за акций в Киеве

МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу из-за акций в Киеве

Белорусский МИД направил представителю Украины протест на фоне провокационных акций возле посольства республики в Киеве.

Как стало известно, на территории украинской столицы состоялись "антибелорусские" акции, которые были организованы возле представительства республики.

Дипломаты внешнеполитического ведомства Белоруссии направили послу Украины ноту протеста на фоне состоявшихся акций в Киеве.

Ранее сообщалось, что украинцы поддержали противников белорусского руководства.

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