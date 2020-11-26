МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу из-за акций в Киеве

Белорусский МИД направил представителю Украины протест на фоне провокационных акций возле посольства республики в Киеве.

Белорусский МИД направил представителю Украины протест на фоне провокационных акций возле посольства республики в Киеве.

Как стало известно, на территории украинской столицы состоялись "антибелорусские" акции, которые были организованы возле представительства республики.

Дипломаты внешнеполитического ведомства Белоруссии направили послу Украины ноту протеста на фоне состоявшихся акций в Киеве.

Ранее сообщалось, что украинцы поддержали противников белорусского руководства.