10:57 26 Ноября 2020Политика
МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу из-за акций в Киеве
Белорусский МИД направил представителю Украины протест на фоне провокационных акций возле посольства республики в Киеве.
Белорусский МИД направил представителю Украины протест на фоне провокационных акций возле посольства республики в Киеве.
Как стало известно, на территории украинской столицы состоялись "антибелорусские" акции, которые были организованы возле представительства республики.
Дипломаты внешнеполитического ведомства Белоруссии направили послу Украины ноту протеста на фоне состоявшихся акций в Киеве.
Ранее сообщалось, что украинцы поддержали противников белорусского руководства.