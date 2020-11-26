Оперштаб привел новые данные по коронавирусу за сутки

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в России сообщил о 25 487 новых случаях заболевания.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в России сообщил о 25 487 новых случаях заболевания.

За последние сутки новые пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 были выявлены в 85 регионах страны. Оперштаб сообщил, что 21,6% из выявленных заболевших не имели клинических проявлений болезни, вроде повышенной температуры или кашля. Зафиксированы 524 летальных исхода.

По состоянию на 26 ноября из российских больниц были выписаны 25 073 человека в результате полного выздоровления. Врачи рекомендуют россиянам продолжать соблюдать меры защиты от заболевания, даже если они уже переболели коронавирусом. С начала пандемии в России было 2 187 990 заболевших, за весь период скончались 38 062 человека.