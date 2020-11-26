Дипломат назвал дискриминацией все санкции властей США

В ООН рассказали, что американские санкции угрожают международной безопасности.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что односторонние экономические санкции со стороны США и Евросоюза напрямую угрожают международной безопасности. О последствиях экономических ограничений шла речь на неформальной встрече Совбеза ООН.

Западные страны утверждают, что эти санкции не направлены на обычных людей, рассказал дипломат. Однако на деле все обстоит иначе:

«Конечно, мы отметили замечания наших западных коллег, утверждающих, что меры, введенные их правительствами, являются их международным обязательством и не направлены против обычных людей. Как мы видим — направлены. <…> Нелегальные ограничительные и карательные меры, введенные США и Евросоюзом, представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, ухудшая гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Европе».

Современный антигуманизм

Когда одна страна не хочет или не может воздействовать на другую с помощью силы, она пользуется экономическими санкциями, считает руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. По его мнению, экономические ограничения в современном мире стали своеобразной «шпаргалкой», которая помогает оказывать давление на другие государства.

Со словами Василия Небензня собеседник «Политики Сегодня» согласился: первыми последствия ограничений чувствуют не государственные компании, а обычные люди.

«Санкции со стороны США носят дискриминационный и антигуманный характер. Они направлены, как правило, против руководителей страны и госпредприятий, но отзываются, в первую очередь, в народе. Сегодня такие реалии, что во многих случаях странам проще ввести санкции. Это новый инструментарий и механизм современности», — заявил специалист.

Топорнин считает, что на данный момент инициаторы санкций вряд ли пойдут на создание свободных от ограничений «зеленых коридоров», через которые государства могли бы оказывать поддержку друг другу во время пандемии коронавируса. Ранее такое предложение озвучивало российское руководство.

Краткая история санкций

Первая волна санкций накрыла Россию после гибели в изоляторе «Матросская тишина» аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan Сергея Магнитского в 2009 году. Его обвиняли в налоговых махинациях. В конце 2012 года в Вашингтоне приняли «закон Магнитского». Он был направлен против нескольких российских чиновников и силовиков. Спустя время «акт Магнитского» стали применять против любых лиц, которые, по мнению американцев, нарушают права человека.

Но настоящий «санкционный бум» случился в 2014 году, когда Крымский полуостров по воле подавляющего большинства его жителей вернулся в состав России. Вашингтон встал на сторону «пострадавшей» Украины и поддержал позицию Киева о «захвате» Крыма.

Инициатором многочисленных экономических ограничений стал президент США Барак Обама. Он, кстати, пока является абсолютным рекордсменом по числу санкций, введенных против РФ.

К Крымским санкциям присоединились также многие страны Европейского союза (ЕС). В основном потому, что боялись сами понести экономический ущерб, если не поддержат «ястребов» из Белого дома. Впрочем, избежать последствий не удалось: заморозка огромного числа активов в РФ и приостановка сотрудничества в некоторых сферах сказались на странах, которые зависели от российского экспорта (Германия, Венгрия, Испания).

Эстафету Обамы позже перехватил Трамп. В 2017 году по его инициативе в США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Помимо России он касался КНДР и Ирана.

Очередной пакет ограничений против Москвы ввели после инцидента с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. В английском городе Солсбери их пытались отравить. США и Великобритания обвинили во всем Россию. В Москве заявили о непричастности к происшествию и предложили организовать совместное расследование, однако Лондон проигнорировал.

Против Ирана Вашингтон практикует санкции еще дольше. Первые ограничения были введены еще в 1950-х годах. Тогда в США поддержали так называемый «британский бойкот» на иранские нефтепродукты. Когда в 1979 года в ходе исламской революции в Тегеране захватили в плен 52 американских дипломата, Вашингтон заморозил все золотые запасы страны в своих банках.