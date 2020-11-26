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10:33   26 Ноября 2020
Политика

Сергей Лавров прибыл во Дворец Независимости

Сергей Лавров прибыл во Дворец Независимости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров появился во Дворце Независимости для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства уже встретился с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Представители МИД республики сообщили, что министры обсудили двустороннюю повестку и перспективы снятия ограничений на передвижение через границы обеих стран.

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#мид #минск #лавров

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