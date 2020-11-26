КНР и Южная Корея намерены развивать стратегическое партнерство

Китай и Южная Корея намерены развивать экономическое сотрудничество и стратегическое партнерство, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Китай и Южная Корея намерены развивать экономическое сотрудничество и стратегическое партнерство, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Глава МИД Китая встретился с южнокорейской коллегой Кан Ген Хва в Сеуле. Стороны обсудили двусторонние отношения стран и оценили вклад в поддержание мира в регионе.

Ван И отметил, что сотрудничество КНР и Южной Кореи прочное и имеет огромную силу. Министр также поблагодарил Сеул за помощь, оказанную Китаю во время пандемии коронавируса.

Кан Ген Хва рассказала о высоком уровне взаимодействия между странами. КНР и Южная Корея обсудили дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства.

Ранее телеканал "360" писал, что глава китайского МИД назвал Россию и КНР "глобальными стабилизаторами".