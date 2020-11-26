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10:26   26 Ноября 2020
Политика

КНР и Южная Корея намерены развивать стратегическое партнерство

КНР и Южная Корея намерены развивать стратегическое партнерство

Китай и Южная Корея намерены развивать экономическое сотрудничество и стратегическое партнерство, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Глава МИД Китая встретился с южнокорейской коллегой Кан Ген Хва в Сеуле. Стороны обсудили двусторонние отношения стран и оценили вклад в поддержание мира в регионе.

Ван И отметил, что сотрудничество КНР и Южной Кореи прочное и имеет огромную силу. Министр также поблагодарил Сеул за помощь, оказанную Китаю во время пандемии коронавируса.

Кан Ген Хва рассказала о высоком уровне взаимодействия между странами. КНР и Южная Корея обсудили дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства.

Ранее телеканал "360" писал, что глава китайского МИД назвал Россию и КНР "глобальными стабилизаторами".

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#китай #сотрудничество #южная корея

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