Эксперты выснили, какие украшения предпочитают женщины с детьми

Для себя чаще всего покупают кольца (58% опрошенных), цепи (53%) и серьги (48%). Эти же категории стали самыми популярными товарами, которые получают в подарок или дарят.

Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году праздник выпадает на 29 число. Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» провели опрос на тему ювелирных украшений и выяснили, что мамы чаще всего покупают кольца, цепи и серьги. Результаты опроса есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Всего в исследовании поучаствовали 903 человека: респонденты, которые покупали ювелирные изделия за последний год или планировали сделать покупку в ближайшие полгода. Среди них — мужчины, матери, не работающие полный день, и женщины, которые работают полный день. Опрос проводился в августе текущего года.

Выяснилось, что для себя россияне чаще всего покупают кольца (58% опрошенных), цепи (53%) и серьги (48%). Эти же категории стали самыми популярными товарами, которые получают в подарок или дарят. Колье и запонки интересуют мам меньше — их реже всего покупают для себя или рассматривают в качестве презента.

Женщины с детьми чаще всего покупают себе серьги (58%), аксессуары для волос (52%) и кольца (50%). Аналитики сервиса убеждены, что такие ювелирные изделия будут и хорошим подарком, что подтверждают данные исследования.

«Яндекс.Маркет» выяснил, что чаще россияне надевают ювелирные изделия на праздники или «выход в свет». 66% опрошенных отметили, что предпочитают носить украшения в день рождения, для похода в ресторан или театр. Впрочем, более половины опрошенных заявили, что носят ювелирные изделия и без повода.

В целом украшения вызывают у женщин (особенно с детьми) больше эмоций, чем у мужчин. Более половины опрошенных матерей подчеркнули, что ювелирные изделия для них — универсальный и достойный подарок. Кроме того, они доставляют женщинам эстетическое удовольствие: на них приятно смотреть и обладать ими. Еще 61% матерей ювелирные изделия помогают выглядеть красиво, а также почувствовать себя стильно и молодо.

Ювелирные изделия в сети выбирают 23% опрошенных, еще 9% предпочитают покупки онлайн. Для большинства опрашиваемых основное преимущество интернет-шопинга в широком ассортименте, возможности почитать отзывы, внимательно изучить изделие и вернуться к покупке позже.

Ранее эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» выяснили, что в «черную пятницу» россияне больше всего интересуются электроникой, компьютерной и бытовой техникой.